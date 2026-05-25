Scherma Campania, trionfo del Club Sportivo Partenopeo: oro regionale nella spada femminile Under 20 e 14

Grande chiusura di stagione per la scherma campana, tornata in pedana per l’ultimo appuntamento dedicato alle prove a squadre Under 20 e Under 14 regionali. A brillare è stato il Club Sportivo Partenopeo, protagonista nella spada femminile con una prestigiosa vittoria conquistata da Alessandra Cotena, Marina Forziati, Paola Forziati ed Elisa Maisto. Un successo che conferma ancora una volta la qualità del vivaio della storica scuola di scherma diretta dall’olimpionico napoletano Sandro Cuomo, punto di riferimento della scherma italiana e internazionale.

Marina Forziati campionessa italiana, Elisa Maisto tra le migliori della stagione

A guidare il team vincente è stata Marina Forziati, capitana della squadra e fresca vincitrice del titolo di Campionessa Italiana al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, disputato lo scorso weekend. Ottima prestazione anche per Elisa Maisto che, allenata dall’istruttore Giovanni Gargiulo presso la Polisportiva Maristi, ha confermato il suo valore chiudendo la stagione tra le migliori spadiste della categoria.

Sandro Cuomo: “Orgogliosi dei risultati del nostro vivaio”

Grande soddisfazione nelle parole di Sandro Cuomo, Hall of Fame della Federazione Internazionale di Scherma:“È un grande orgoglio vedere i colori del club in cima ai podi regionali e nazionali. Questo risultato ripaga il lavoro che i nostri tecnici svolgono quotidianamente nelle sale di scherma”.