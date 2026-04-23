Giugliano, pensioni false gestite dal clan Mallardo: prescrizione per tutti gli imputati

Si chiude con una sentenza di prescrizione il processo sulla maxi truffa dei falsi invalidi legata al clan Mallardo. L’undicesima sezione collegiale del Tribunale di Napoli ha infatti dichiarato estinti i reati per tutti gli imputati.. Erano accusati di truffa con l’aggravante mafiosa. Quest’ultima è stata esclusa.

Truffa all’INPS da 9 milioni, la sentenza

Secondo quanto stabilito dai giudici, le accuse di truffa risultano prescritte. Cade inoltre l’aggravante del metodo mafioso, inizialmente contestata nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli. I fatti risalgono al settembre 2016, quando la Guardia di Finanza portò alla luce un vasto sistema illecito gestito dalla camorra, in particolare dal clan Mallardo, attivo nell’hinterland nord di Napoli. L’indagine portò a: 33 persone agli arresti domiciliari e al coinvolgimento di 3 funzionari del Comune di Giugliano.

Il sistema delle false pensioni

Secondo gli investigatori, il clan gestiva un giro di pensioni di invalidità false che avrebbe sottratto all’INPS circa 9 milioni di euro. Centinaia di persone avrebbero ottenuto indebitamente sussidi senza avere alcun diritto. Le somme venivano: utilizzate come “stipendi” per gli affiliati oppure versate al clan sotto forma di arretrati La documentazione risultava falsificata e, in molti casi, i beneficiari non erano mai stati sottoposti a visite mediche. All’esito del processo, la DDA aveva chiesto condanne anche a 7 anni di reclusione.

Sequestri per oltre 9 milioni

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine eseguirono sequestri di beni per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro, pari alle somme indebitamente percepite.

Collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Celestino Gentile, Michele Giametta, Luigi Poziello, Salvatore Cacciapuoti, Pasquale Parisi, Vincenzo Cortellessa, Emilia Sequino, Giuseppina Di Domenico, Antimo D’Alterio, Carmela Maisto, Raffaella Pennacchio, Matteo Casertano, Mariangela Maietta, Flavia Russo, Mario Buono, Sergio Aruta, Francesco Smarrazzo.

I nomi degli imputati

Alborino Stefano

Arboretto Maddalena

Argiuolo Raffaela

Barbato Annunziata

Barbato Chiesa

Barbato Chiara

Buongiorno Silvana

Caianiello Margherita

Camerlingo Elena

Carleo Giuseppe

Ciccarelli Carmela

Cerbero Annunziata

Cerbero Gabriele

Ciccarelli Maddalena

Ciccarelli Carmela

Comparone Guido

Cipolletta Francesco

Coppola Palmina

D’Alterio Anna

D’Alterio Maria Grazia

D’Alterio Vincenzo

D’Urso Luisa

Del Luongo Raffaella

Di Fiore Giuseppe

Di Fiore Guido

Di Fiore Silvana

Di Gennaro Amelia

Di Vicino Luigi

Izzo Adele

Esposito Angelina

Filtroso Maria

Mallardo Rosa

Maisto Nicola

Maisto Santa

Marciano Carlo

Minieri Antonio

Moraca Angela

Muoio Annna Maria

Palma Francesco

Palma Luigi

Palma Paola

Palumbo Arcangelo

Palumbo Enrico

Palumbo Vincenzo

Pastena Stefano

Pennacchio Fiorenza

Pennacchio Giulio

Pirozzi Elvira

Rega Giuseppe

Rega Pasqualina

Riccio Luigi

Ripici Amalia

Romano Michele

Rossi Valeria

Russo Rosa

Russo Iolanda

Russo Rosa

Sagliocco Potenza Velia

Santoro Domenico

Scaffido Pasqualina

Sequino Nunzia

Sgambati Giuseppa

Taglialatela Ferdinando

Taglialatela Scafati Elisa

Taglialatela Scafati Rosa

Truppa Carmine

Truppa Stefano

Volpe Carolina

Di Rosa Umberto

Musella Angela

Piccirillo Antonietta

Giuliano Pirozzi

Cecere Pietro

Di Napoli Alfredo

Iodice Maria

Tufo Giuseppa

Viglione Michele

Volpe Carolina

Bisesti Pasquale

Damiani Nunzia

Donnarumma Giovanna

Giannelli Paolo

Marano Gennaro

Pennacchio Antonietta

Granata Vincenzo

De Simone Gaetano

Di Rosa Umberto

Manna Luigi

Musella Angela

Petriccione Rosaria

Piccirillo Antonietta

Poziello Giuseppe

Sica Vincenzo

Pirozzi Giuliano

Cecere Pietro