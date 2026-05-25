Elezioni a Melito, Dominique Pellecchia trionfa al primo turno: “Un onore guidare la città”

Dominique Pellecchia trionfa al primo turno e diventa la nuova sindaca di Melito. Quando mancano poco più di mille voti alla fine dello scrutinio, la candidata del campo largo viaggia sul 70 % dei consensi. Un successo che arriva dopo la sconfitta elettorale del 2021 al ballottaggio con Luciano Mottola e dopo tre durissimi anni di commissariamento per infiltrazioni camorristiche.

Elezioni a Melito, Dominique Pellecchia trionfa al primo turno: è la nuova sindaca della città

Non tengono il passo gli altri due candidati di centrodestra: Giovanni Barretta, che si ferma al 13 %, e Giuseppe Chiantese al 17% dei consensi. Nessuno dei due competitor riesce a mettere pressione alla neo-eletta. A determinarne la sconfitta anche la scelta di spaccare la coalizione e di correre con due squadre diverse.

Dominique, 37 anni, docente di italiano, già vicesindaco con l’amministrazione di Venanzio Carpentieri, conquista la fascia tricolore grazie al sostegno di otto liste, tra cui il “campo largo” costituito da Pd e M5S. Un sostegno fortissimo che l’ha posta sin da subito in vantaggio rispetto ai competitor dello schieramento opposto. Toccherà ora a lei guidare Melito e ricostruire la fiducia tra comunità e istituzioni. La cittadina a nord di Napoli è infatti il comune al voto con l’affluenza più bassa registrata in provincia con il 56% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. A fare peggio soltanto Arzano.

Le prime dichiarazioni di Pellecchia

“Un onore e un’emozione enorme guidare Melito con percentuali di fiducia così alte”, ha dichiarato a caldo Pellecchia. Il primo provvedimento da sindaco? “Gireremo tra gli istituti scolastici della città per renderli più accoglienti per i nostri studenti che rientreranno a settembre, poi riprenderemo in mano tutti i contratti dei servizi e migliorare il decoro della città”. Infine rivolge un appello ai competitor sconfitti da questa tornata: “Faccio i miei complimenti per il risultato ottenuto e spero che siano presenti in opposizione per fare una politica costruttiva”.