Elezioni Mugnano 2026, Pierluigi Schiattarella è il nuovo sindaco: vittoria del centrosinistra

Pierluigi Schiattarella è il nuovo sindaco di Mugnano. Il candidato del centrosinistra conquista la fascia tricolore al termine di una sfida elettorale che ha visto quattro candidati in corsa per la guida della città. Sostenuto da una coalizione ampia composta da sette liste, Schiattarella riesce ad imporsi nel voto amministrativo 2026, riportando il centrosinistra alla guida del Comune.

La competizione elettorale ha visto confrontarsi anche Gennaro Ruggiero, membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra sostenuto dal partito di governo. In campo inoltre Aniello Romagnuolo, supportato da tre liste civiche, e Massimo Vallefuoco, consigliere uscente sostenuto dal Movimento 5 Stelle che ha scelto di correre autonomamente fuori dalla coalizione di centrosinistra.

Affluenza e attesa per i risultati definitivi

A Mugnano l’affluenza definitiva si è attestata al 62,31%. Dopo la chiusura delle urne è partito lo scrutinio che ha decretato il successo di Pierluigi Schiattarella.

L’intervista