Elezioni nell’Agro Aversano, a Cesa confermato Enzo Guida e a Trentola Michele Apicella

A Cesa è ormai chiara l’affermazione di Enzo Guida, sindaco uscente e candidato della lista “Solo Cose Belle”, che si avvia verso il terzo mandato consecutivo da primo cittadino. Guida avrebbe ottenuto oltre 3000 preferenze, distanziando di circa 1500 voti Giuseppe Fiorillo della lista “Cesa in Comune”, fermo a poco meno di 1500 consensi.

A Trentola Ducenta, invece, va verso la riconferma il sindaco uscente Michele Apicella, avanti di qualche centinaio di voti rispetto allo sfidante Michele Griffo. I due candidati erano stati protagonisti, nei giorni scorsi, di una discussione avvenuta durante la processione di San Michele, il cui video aveva rapidamente fatto il giro dei social.