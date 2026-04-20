Scherma, Elisa Maisto brilla a Bastia Umbra: grande rimonta e 22° posto nel Grand Prix Kinder

Elisa Maisto si conferma tra le giovani promesse della scherma italiana Under 14, conquistando un brillante risultato alla Seconda Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada, andata in scena nel weekend presso Umbria Fiere a Bastia Umbra.

La giovane atleta del Club Sportivo Partenopeo, che si allena alla polisportiva Maristi di Giugliano sotto la guida del maestro Giovanni Gargiulo, ha chiuso la competizione al 22° posto su oltre 100 partecipanti, dimostrando ancora una volta talento, determinazione e grande crescita tecnica.

Un percorso solido sin dalla fase a gironi

La gara di Elisa Maisto è iniziata nel migliore dei modi con una fase a gironi molto convincente: cinque vittorie e una sola sconfitta, risultati che le hanno permesso di accedere alla fase a eliminazione diretta con fiducia e slancio.

Nel tabellone, la schermitrice di Villaricca ha messo in mostra tutto il suo valore, superando con autorità Teresa Innocenti con il punteggio di 10-1, per poi imporsi anche su Greta Ciuro con un combattuto 10-8.

Stop a un passo dai quarti

Il cammino di Elisa si è interrotto alle porte del tabellone delle migliori otto, dove ha incontrato Costanza Uliana. L’assalto si è concluso sul 10-4 in favore dell’avversaria, ma resta una prestazione di alto livello per la giovane campana, capace di competere tra le migliori della categoria.

Prossimo obiettivo: Riccione

Con la prova di Bastia Umbra si chiude un altro importante appuntamento per le categorie Under 14, che ora guardano al prossimo grande evento nazionale: il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder “Joy of Moving”, in programma dal 7 al 14 maggio a Riccione. Sarà proprio lì che la spada tornerà protagonista nella seconda parte della manifestazione, considerata una vera e propria festa della scherma italiana giovanile.

Elisa Maisto, una crescita continua nella scherma italiana

Il risultato ottenuto a Bastia Umbra conferma Elisa Maisto come uno dei nomi più interessanti nel panorama della scherma Under 14. Costanza nei risultati, qualità tecnica e mentalità competitiva fanno ben sperare per i prossimi impegni, a partire dalla prestigiosa kermesse di Riccione. Ringraziamento particolare anche agli sponsor “Dolceamaro” e “BovinCarni”, che sostengono Elisa in questo percorso importante.