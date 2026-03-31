Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneo

Paura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza.

L’allarme è stato lanciato dalla dirigente scolastica, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

La ricostruzione: portato nei bagni e colpito

Secondo quanto ricostruito dai militari, un 17enne, con la complicità di altri ragazzi, avrebbe attirato il 14enne nei bagni con una scusa. Qui avrebbe prima simulato più volte l’aggressione, per poi colpirlo realmente alla gamba con un coltello. Dopo il ferimento, si è scatenato il panico tra gli studenti.

Coltelli sequestrati e indagini

I Carabinieri della stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne, trovando un coltello a serramanico nascosto in un comodino. L’arma, però, non risultava compatibile con la ferita.

Le indagini hanno poi portato al ritrovamento del coltello utilizzato, un’arma a farfalla ancora sporca di sangue, nascosta in un canale di scolo nei pressi dell’8ª Municipalità, dove era stata occultata da un 15enne.

Due denunce e smartphone sequestrati

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma, mentre il 15enne dovrà rispondere di favoreggiamento. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato gli smartphone dei ragazzi coinvolti.