Controlli serrati dei carabinieri nel fine settimana tra Pozzuoli e Quarto, con particolare attenzione ai fenomeni legati alla devianza giovanile e alla movida. A Pozzuoli, i militari della locale stazione hanno denunciato un 17enne incensurato del posto. Il giovane, durante una serata in corso Garibaldi, avrebbe aggredito un coetaneo al culmine di una lite nata per futili motivi.

Pozzuoli, pesta coetaneo 17enne con un bastone e scappa: sequestrati anche due coltelli

Secondo la ricostruzione, il minorenne avrebbe estratto un bastone telescopico dal sottosella del proprio scooter, colpendo la vittima e dandosi poi alla fuga. Il ragazzo ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Fondamentali per l’identificazione del responsabile le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali. Il 17enne dovrà rispondere di porto abusivo di arma e lesioni aggravate.

Sequestrati due coltelli

Nel corso delle stesse attività, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato anche un 26enne e un 35enne, trovati in possesso di due coltelli. Denunciato inoltre un 30enne per guida senza patente, con recidiva nel biennio.

Non sono mancati i controlli antidroga. In via Cicerone, nel rione Toiano, all’interno di una casetta pubblicitaria situata in un portone, i militari hanno rinvenuto 9 dosi di cocaina già pronte per la vendita, probabilmente nascoste per eludere i controlli. Segnalati infine quattro assuntori di sostanze stupefacenti.