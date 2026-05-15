Momenti di forte tensione durante la tappa del Giro d’Italia Paestum Napoli. Al passaggio del Giro a San Vitaliano due giovani hanno invaso il percorso della corsa mettendo seriamente a rischio la sicurezza dei ciclisti. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere Rai e sono diventate virali sui social. I responsabili – un 20enne e un 21enne – sono stati identificati e denunciati.

San Vitaliano, denunciati i due giovani che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia

Nei filmati andati in onda anche su Rai Sport si vedono chiaramente i due ragazzi avvicinarsi ai corridori mentre la gara era in pieno svolgimento. Uno dei due entra ripetutamente sulla carreggiata cercando di sfiorare gli atleti e di alterarne la traiettoria, con il concreto pericolo di provocare una caduta collettiva. In un secondo momento coinvolge anche un altro giovane, apparso più esitante, ma comunque presente nell’azione che ha creato grande preoccupazione tra pubblico e organizzatori.

Quella che doveva essere una giornata di festa dedicata al ciclismo avrebbe potuto trasformarsi in un grave incidente sportivo. Le immagini mostrano infatti l’evidente disagio dei corridori costretti a evitare i ragazzi per proseguire la competizione in sicurezza. L’accaduto non è passato inosservato agli organizzatori del Giro d’Italia, che hanno ribadito l’importanza del rispetto per gli atleti e per la manifestazione sportiva, condannando comportamenti simili.

Identificati

Le indagini sono state immediate: gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola hanno identificato in poche ore i responsabili, due giovani di 20 e 21 anni. Per entrambi è scattata la denuncia con l’accusa di aver messo in pericolo l’incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva.