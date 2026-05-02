Rapina a Napoli in piazza Dante: turista minacciata con pistola nei bagni di un locale, arrestato 33enne

Paura nella notte in piazza Dante, nel cuore del centro storico di Napoli, dove una turista è stata rapinata del cellulare sotto la minaccia di una pistola. L’episodio è avvenuto all’interno dei bagni di un locale della zona, molto frequentata da cittadini e visitatori.

Turista rapinata nei bagni di un locale

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in compagnia di un’amica quando si è recata nei servizi dell’attività. In quel momento, un uomo l’ha seguita e, dopo essersi introdotto con la forza nei bagni, l’ha minacciata con una pistola facendosi consegnare il cellulare. Subito dopo, il malvivente si è dato alla fuga.

Intervento immediato della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, allertati dalla Sala Operativa. Raccolta la testimonianza della turista e gli elementi utili all’identificazione del responsabile, i poliziotti hanno avviato immediatamente le ricerche.

Arrestato a Porta Nolana

In breve tempo, l’uomo è stato rintracciato in vico Gabella della Farina, nella zona di Porta Nolana, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Pistola giocattolo senza tappo rosso

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che l’arma utilizzata per la rapina era in realtà una pistola giocattolo priva del tappo rosso, quindi difficilmente distinguibile da una vera. Il cellulare sottratto è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.