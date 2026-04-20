Marigliano, rissa tra giovani degenera: 17enne accoltellato, padre e zio aggrediti con sedie

Momenti di tensione poco dopo la mezzanotte al corso Umberto, a Marigliano, all’altezza del civico 419, dove si è verificata una violenta rissa tra giovani. I Carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti rapidamente sul posto per riportare la situazione sotto controllo e avviare le indagini.

Rissa tra giovani a Marigliano: 17enne ferito con arma da taglio

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, durante lo scontro un ragazzo di 17 anni ha riportato una ferita da arma da taglio al gluteo destro. Le cause della rissa sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude che possano esserci tensioni pregresse tra i gruppi coinvolti.

Aggressione a padre e zio: colpiti con sedie

Poco dopo il ferimento del minorenne, sul posto sono arrivati il padre e lo zio del ragazzo. Anche loro sono rimasti coinvolti nella violenza: i due uomini sarebbero stati colpiti con alcune sedie prese da una vicina attività commerciale dai giovani presenti durante la rissa.

Il 17enne, insieme al padre e allo zio, è stato trasportato all’ospedale di Nola per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il ragazzo ha riportato una prognosi di 15 giorni, mentre per il padre e lo zio la prognosi è di 10 giorni ciascuno. Tutti sono stati dimessi dopo le medicazioni.

Indagini dei Carabinieri in corso

I Carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e identificare tutti i responsabili. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.