Napoli-Spagna, sgominata banda di rapinatori di orologi di lusso: 12 arresti

La Polizia di Stato ha eseguito 12 arresti nell’ambito di una maxi operazione internazionale contro una banda di rapinatori di orologi di lusso di origine napoletana, attiva nelle principali località turistiche della Spagna tra Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma di Maiorca.

L’operazione è stata condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol e la collaborazione della Policia Nacional spagnola attraverso l’Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (Udev).

Oltre 33 arresti tra Italia e Spagna

Con gli arresti eseguiti nelle ultime ore salgono a circa 33 i provvedimenti cautelari complessivamente effettuati tra Italia e Spagna negli ultimi due anni contro le organizzazioni specializzate nelle rapine di Rolex e orologi di pregio. Le indagini avevano già portato in precedenza all’arresto di altri 19 soggetti coinvolti nei colpi messi a segno nelle località frequentate da turisti facoltosi.

Come agivano le “paranze” napoletane

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i gruppi criminali – definiti “paranze” – erano composti mediamente da 3 a 5 persone con ruoli ben precisi. Un componente individuava la vittima che indossava un orologio di lusso, mentre gli altri restavano a distanza per non destare sospetti. Le vittime venivano selezionate in: ristoranti di lusso, beach club esclusivi, alberghi prestigiosi e zone turistiche molto frequentate. Dopo aver individuato il bersaglio, i rapinatori iniziavano il pedinamento aspettando il momento più favorevole per entrare in azione. Al momento opportuno uno o due membri del gruppo aggredivano la vittima con violenza, strappandole l’orologio dal polso. Subito dopo il colpo, il rapinatore fuggiva a bordo di uno scooter guidato da un complice, riuscendo spesso a far perdere le proprie tracce in pochi minuti.

Il boom degli orologi di lusso dietro l’aumento delle rapine

Gli investigatori sottolineano come il forte aumento del valore degli orologi di lusso negli ultimi anni abbia favorito la diffusione del fenomeno in tutta Europa. Alcuni modelli rari, infatti, hanno raggiunto quotazioni di mercato nettamente superiori ai prezzi di listino, trasformandosi in obiettivi privilegiati per la criminalità organizzata. L’operazione ha rappresentato anche un importante risultato sul fronte della cooperazione internazionale tra le forze di polizia italiane e spagnole. Le indagini hanno dimostrato che anche i reati commessi all’estero possono essere perseguiti grazie allo scambio costante di informazioni tra Europol, Sco e autorità spagnole. Determinante anche il lavoro dell’Unità dello Sco distaccata a Madrid e dell’ufficiale di collegamento spagnolo in Italia.

Smantellata una rete criminale internazionale

Secondo gli investigatori, l’attività ha permesso di smantellare una rete criminale ormai strutturata su scala internazionale, capace di collegare Napoli alle principali mete turistiche della Spagna attraverso rapine milionarie ai danni di turisti e imprenditori.