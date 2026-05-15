Dovevano partire già a marzo, dopo anni di attesa, i lavori di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Aversa. Ad oggi, però, l’area è stata soltanto cantierizzata e gli interventi non sono ancora entrati nel vivo. Secondo l’assessore al Mof, a rallentare l’avvio delle opere sarebbe la presenza di alcune celle frigorifere appartenenti a concessionari ancora in servizio, che dovranno essere rimosse.

Lavori fermi al Mof di Aversa, Di Palma: “Celle frigorifere da rimuovere. Autorizzazione Asl? Verificherò”

Il mercato ortofrutticolo venne chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie e riaperto solo parzialmente nel 2021. Una parte della struttura resta tuttora interdetta perché ritenuta inagibile e molti operatori non hanno più potuto riprendere la propria attività.

Ai nostri microfoni gli stessi concessionari, nel loro appello alle istituzioni, avevano chiesto chiarezza anche sulla presunta assenza dell’autorizzazione sanitaria dell’Asl. L’assessore Di Palma ha fatto sapere che sulla vicenda saranno eseguiti ulteriori approfondimenti.

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