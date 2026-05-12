Casal di Principe, lite tra minori finisce nel sangue: arrestato 17enne per tentato omicidio

Una violenta lite tra due minorenni egiziani, ospiti di strutture d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati, è degenerata in un accoltellamento nel centro cittadino di Casal di Principe. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto di arma bianca. L’episodio si è verificato nella giornata del 10 maggio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa tra due ragazzi nei pressi del centro urbano.

Casal di Principe, lite tra minori finisce nel sangue: arrestato 17enne

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato entrambi i giovani feriti alla testa e al fianco, con lesioni riconducibili anche all’uso di un’arma da taglio. Immediato l’intervento dei sanitari del 118: uno dei due minorenni, raggiunto da fendenti al torace, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e il giovane si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini della Polizia di Stato sono scattate immediatamente. Gli investigatori, attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti in breve tempo a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La dinamica

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, tra i due ragazzi sarebbe nata una discussione in strada, poi degenerata in una colluttazione. Durante lo scontro, uno dei giovani avrebbe inseguito l’altro impugnando un coltello, colpendolo al fianco. La vittima, nel tentativo di difendersi, avrebbe raccolto una bottiglia di vetro utilizzandola per colpire l’aggressore alla testa. Con il supporto della Polizia Scientifica, gli agenti hanno inoltre rinvenuto il coltello utilizzato per il ferimento a pochi metri dal luogo della lite.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha portato all’arresto del presunto aggressore, che è stato accompagnato presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli ai Colli Aminei. Nei prossimi giorni il minorenne comparirà davanti al Gip per l’udienza di convalida dell’arresto.