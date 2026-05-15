Notte di violenza nel centro di Napoli, dove un uomo di 39 anni con precedenti penali è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in Corso Garibaldi. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Napoli, sangue in corso Garibaldi: 39enne ferito a colpi di pistola

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, come anticipa Il Mattino, il 39enne sarebbe stato raggiunto da due proiettili, uno alla coscia e l’altro al gluteo. Dopo i soccorsi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: dopo le medicazioni, infatti, è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Decumani stanno lavorando per chiarire la dinamica della sparatoria e individuare eventuali responsabili.