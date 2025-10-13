Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia Locale, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Marianella e del personale tecnico di Napoli Servizi, hanno sequestrato un manufatto abusivo in via Emilio Scaglione a Scampia e scoperto un presunto traffico illecito di parti di veicoli.

Scampia, scoperto manufatto abusivo e attività di riciclaggio di pezzi di auto e moto

La struttura in muratura, realizzata senza alcuna autorizzazione sul marciapiede, presenta pareti di cemento intonacate e un cancello frontale, ed è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Durante l’operazione, nelle aree adiacenti e all’interno del complesso edilizio pubblico, sono stati rinvenuti centinaia di componenti automobilistici, tra cui bauletti di motocicli, paraurti e fari, di cui non è stata accertata la provenienza. I materiali sono stati sequestrati a titolo probatorio per sospetto riciclaggio.

Per entrambi i sequestri è stata redatta una notizia di reato a carico di ignoti e saranno inviate segnalazioni agli uffici comunali competenti per la tutela del patrimonio pubblico.