Poggiomarino. False forniture e merce mai pagata: scoperta truffa da centinaia di migliaia di euro nel settore alimentare

Avrebbero organizzato un sistema fraudolento per ottenere ingenti forniture di prodotti alimentari senza effettuare alcun pagamento. Per questo motivo due uomini, rispettivamente di 54 e 56 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale di una società di origini polacche operante nel settore alimentare, vittima del mancato pagamento di diverse forniture per un valore complessivo superiore ai 175mila euro.

La truffa delle false referenze commerciali

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno permesso di ricostruire un presunto sistema fraudolento finalizzato alla consegna di grandi quantitativi di merce presso un’azienda dell’area vesuviana, utilizzando false referenze commerciali per ottenere la fiducia dei fornitori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due indagati avrebbero continuato a richiedere ulteriori forniture nonostante i precedenti mancati pagamenti.

Bloccato un nuovo carico da 120mila euro

Grazie a un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno accertato che, nella mattinata di ieri, mercoledì 20 maggio, i due uomini avrebbero dovuto ricevere un ulteriore carico di prodotti alimentari del valore di circa 120mila euro. Poco dopo, gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare i due soggetti che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per truffa.