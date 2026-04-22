Melito, abbattimento in corso nella 219: locale commerciale abusivo in area comunale

Questa mattina, mercoledì 22 aprile, è in corso un intervento di demolizione nella zona 219 di Melito, dove le autorità stanno procedendo all’abbattimento di un manufatto utilizzato come esercizio commerciale risultato completamente abusivo.

Demolizione in zona 219 a Melito

Il manufatto, secondo quanto accertato, era stato realizzato attraverso la chiusura di un porticato di proprietà comunale, originariamente destinato al servizio delle palazzine. L’occupazione dello spazio pubblico sarebbe avvenuta senza alcuna autorizzazione. Oltre all’irregolarità edilizia, l’attività risultava abusiva anche dal punto di vista commerciale. Non era mai stata autorizzata dai competenti uffici comunali, operando quindi in totale assenza di permessi.

Controlli e lotta all’abusivismo

L’intervento rientra nelle operazioni di contrasto all’abusivismo edilizio a Melito, con l’obiettivo di ripristinare la legalità e restituire gli spazi pubblici ai cittadini così come voluto dalla triade commissariale guidata da Francesco Antonio Cappetta. Nel settembre 2025 fu abbattuto anche il Blue Moon, storico bar un tempo ritrovo degli esponenti delc lan Amato-Pagano.