Nuovi controlli a tutela della sicurezza alimentare sono stati intensificati in provincia di Napoli dopo l’aumento dei casi di Epatite A registrati nelle ultime settimane in Campania. A Boscoreale, durante un’ispezione nel mercato cittadino, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia — guidata dal comandante Andrea Pellegrino — ha individuato una situazione critica legata alla vendita di prodotti ittici.

Boscoreale, scoperto banco abusivo di vendita di molluschi: scatta sequestro e multa da 1500 euro

In particolare, i militari hanno scoperto un banco abusivo dove venivano commercializzati molluschi, tra cui cozze e vongole, senza alcuna autorizzazione. Determinante anche il supporto dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud di Gragnano, che hanno accertato le condizioni non idonee della merce.

I frutti di mare erano infatti conservati in modo irregolare, esposti all’aperto e a diretto contatto con smog e agenti esterni, aumentando il rischio per la salute dei consumatori. L’operazione si è conclusa con il sequestro dell’intero quantitativo di prodotti e con la denuncia del venditore per violazioni in materia di tracciabilità alimentare. A suo carico sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per circa 1.500 euro.