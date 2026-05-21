Incendio nell’area industriale di Marano: nube di fumo visibile in tutta l’area nord di Napoli

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, nell’area industriale di Marano, dove un vasto incendio ha provocato una densa nube di fumo nero visibile anche dai comuni vicini dell’area nord di Napoli. Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, allarmati dalla colonna di fumo che in poco tempo ha avvolto la zona. Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno dell’area industriale, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati da ambulanze e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nello spegnimento delle fiamme. Un uomo sarebbe rimasto ustionato. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’origine dell’incendio e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.