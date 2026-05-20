Paura nella tarda serata di ieri, 19 maggio, a Scampia, dove intorno alle 23 si è verificato un cedimento strutturale all’interno della Vela Rossa, edificio già disabitato e da tempo interessato da lavori di demolizione. A cedere è stata una parte del vano ascensore del fabbricato, in parte già abbattuto.

Boato a Scampia, crolla troncone della Vela Rossa: 47 famiglie evacuate

Fortunatamente non si registrano feriti: soltanto una persona è stata accompagnata in ospedale per controlli medici. Per motivi di sicurezza sono state evacuate 47 famiglie residenti in una palazzina di sei piani situata accanto alla Vela, raggiunta da alcuni frammenti caduti durante il crollo. L’episodio, avvenuto in viale della Resistenza, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

La Prefettura ha istituito il Centro coordinamento soccorsi, mentre il Comune di Napoli ha avviato il centro operativo comunale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118, forze dell’ordine e protezione civile, che hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area interessata. È stata inoltre predisposta una struttura temporanea per accogliere gli sfollati. I tecnici stanno lavorando anche all’installazione di un gruppo elettrogeno, necessario dopo la distruzione di una cabina elettrica secondaria che ha lasciato parte della zona senza corrente.