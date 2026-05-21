Napoli, vendeva preziosi online senza autorizzazione: sequestrati oltre 600 gioielli

Continuava a vendere online oggetti preziosi nonostante un provvedimento del Questore di Napoli gli imponesse l’immediata cessazione dell’attività abusiva. Per questo un 38enne napoletano è stato denunciato dalla Polizia di Stato e sanzionato amministrativamente nel corso di un controllo effettuato nel quartiere Pendino.

L’operazione è stata condotta nella mattinata di ieri dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli presso un’attività di commercio online di chincaglieria. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno accertato che l’uomo proseguiva illegalmente nella vendita di oggetti preziosi senza le necessarie autorizzazioni.

Sequestrati bracciali, anelli e collane

Nel locale sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 600 articoli tra gioielli e accessori: più di 300 bracciali, 69 anelli, oltre 100 paia di orecchini, 149 collane e numerosi pendenti. Il 38enne è stato denunciato per violazione del provvedimento emesso dal Questore della provincia di Napoli. Inoltre, nei suoi confronti sono scattate sanzioni amministrative per la mancanza della S.C.I.A. di vicinato e della licenza per il commercio di preziosi.