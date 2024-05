Ancora morti bianche in Campania. A Scafati, in provincia di Salerno, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro: a perdere la vita è un operaio di 25 anni, il cui nome e cognome non sono ancora stati resi noti.

Scafati, operaio di 25 anni muore schiacciato da una carrucola

È successo oggi pomeriggio, in via Melchiade. Come riporta Il Mattino, il giovane stava tirando la fune di una carrucola quando il carico gli è caduto addosso. È morto sul colpo. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno indagando sulla vicenda. Si attende ancora l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

L’ennesima tragedia che avviene nei cantieri o mentre si adoperano macchinari edili si verifica a nemmeno 24 ore di distanza dall’ultima morte sul lavoro. Ieri, giovedì 16 maggio, a Cancello ed Arnone, nel Casertano, un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere per la fibra ottica.

La vittima è il 62enne Raffaele Boemio, originario di Afragola e dipendente della ditta Dap di Nola. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è finito in un’impastatrice del cemento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e i carabinieri stanno indagando. Secondo quanto si è appreso, Boemio era prossimo alla pensione, traguardo che avrebbe raggiunto solo tra qualche mese.