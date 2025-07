Poteva finire in tragedia ma, fortunatamente, il cedimento improvviso di un muro appartenente a uno stabile interessato dai lavori di ristrutturazione ha avuto un epilogo diverso. Un operaio è rimasto coinvolto nel crollo di una parete, con i detriti che gli sono finiti addosso. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. I fatti questa mattina, il cedimento si è registrato in un vecchio stabile ubicato in via Visone, a Caivano.

Caivano, crolla un muro durante lavori di ristrutturazione di uno stabile: ferito operaio

L’operaio ferito era al lavoro insieme ad altri colleghi, quando il muro ha ceduto improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno subito soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno rimosso detriti e mattoni, insieme agli agenti della Polizia Locale, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. Il traffico veicolare è stato subito interdetto in via Visone, in entrambi i sensi di marcia e verso via Diaz, per consentire le operazioni di soccorso.