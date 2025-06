Paura e panico tra i passanti nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, a Scafati, in pieno centro cittadino, dove un giovane di circa 20 anni è stato ferito a colpi di pistola alle gambe in via Martiri d’Ungheria.

Sparatoria in pieno centro a Scafati: giovane gambizzato tra la folla

I fatti sono accaduti poco dopo le 20:30, sotto gli occhi attoniti di decine di persone. Un’aggressione fulminea e violenta: ignoti hanno aperto il fuoco tra la gente, colpendo il giovane per poi dileguarsi nel nulla. L’autore – o gli autori – dell’agguato si sono immediatamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della tenenza di Scafati e i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese.

Il ragazzo, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. Le sue condizioni sono considerate non gravi.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e risalire all’identità dell’aggressore. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti.