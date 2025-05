Un drammatico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 60 anni nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, in via Don Angelo Pagano, a Scafati, in provincia di Salerno.

Tragedia sul lavoro a Scafati: operaio 60enne muore cadendo da una scala

L’uomo, impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di un cantiere edile, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala, precipitando nel vuoto e battendo violentemente la testa a terra.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta in maniera improvvisa, senza lasciare scampo all’operaio, deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

I carabinieri della compagnia di Scafati sono intervenuti per eseguire i rilievi del caso e avviare le indagini. Oltre a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, le forze dell’ordine hanno effettuando verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e sulla regolarità della posizione lavorativa della vittima. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti.