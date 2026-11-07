Si chiamava Irma De Crescenzi la 17enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato a Sarno, in provincia di Salerno.

Sarno, auto si ribalta contro un muro: muore la 17enne Irma De Crescenzi, ferito il fidanzato

Secondo le prime ricostruzioni, la giovanissima viaggiava a bordo di una Fiat Panda condotta dal fidanzato quando, intorno all’una di notte, l’autovettura è finita fuori strada all’altezza di via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha perso aderenza con l’asfalto, ribaltandosi prima di finire la propria corsa contro un muro di cinta.

L’impatto è stato particolarmente violento. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Lutto nella comunità

Il giovane che si trovava alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Ai militari dell’Arma spetterà il compito di eseguire i rilievi planimetrici ed individuare gli esatti fattori che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo. L’intera comunità sarnese si stringe in queste ore attorno al dolore delle famiglie coinvolte.

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