Via libera unanime al programma di rigenerazione urbana della città di Acerra. La Cabina di regia regionale ha approvato il PRIUS (Programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile) presentato dal Comune, dando il via libera a un pacchetto di interventi dal valore complessivo di oltre 14,3 milioni di euro.

Acerra, 14,3 milioni per la rigenerazione urbana: arriva il nuovo palazzetto dello sport da 9 milioni

Il progetto più importante riguarda la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport polivalente in via Grazia Deledda, per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro. Una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per le attività sportive e aggregative, con particolare attenzione ai giovani e alle diverse fasce della popolazione. La decisione è arrivata nel corso della riunione della Cabina di regia presso l’assessorato regionale al Governo del Territorio. Il programma ha ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, con il parere favorevole del Responsabile dell’Organismo di gestione (ROS) e dell’Autorità di Gestione (ADG) della Regione Campania.

Acerra, gli interventi previsti nel Rione Buozzi

Oltre al nuovo impianto sportivo, il piano comprende una serie di opere destinate a trasformare il Rione Buozzi e a migliorare il collegamento del quartiere con il resto della città. In particolare, circa 2,5 milioni di euro saranno destinati al progetto “Rione Buozzi Green District”, che prevede la riqualificazione e l’infrastrutturazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è restituire qualità e funzionalità alle aree del quartiere, contrastando le condizioni di marginalità urbana.

È previsto inoltre un ulteriore intervento da oltre 2,8 milioni di euro per migliorare la connessione tra il Rione Buozzi e il centro cittadino. Queste risorse, tuttavia, saranno disponibili soltanto attraverso il riconoscimento della premialità legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma.

Il finanziamento: oltre 11,5 milioni

Il valore complessivo del PRIUS ammonta a 14.376.362,05 euro. Di questa cifra, 11.501.089,64 euro sono già finanziati, mentre altri 2.875.272,41 euro potranno essere assegnati come premialità al raggiungimento dei target previsti. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Acerra, Tito d’Errico, e il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Lettieri. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, che ha sottolineato il lavoro condiviso tra gli uffici regionali e quelli comunali per arrivare all’approvazione del programma. L’intesa apre adesso una nuova fase operativa, nella quale Comune e Regione saranno chiamati a portare avanti la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti.