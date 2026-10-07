Tragedia sul lavoro questa mattina ad Apollosa, in provincia di Benevento. Un operaio di 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal cedimento di un muro mentre era impegnato in alcuni lavori edili.

Apollosa, cede un muro durante i lavori: muore operaio 46enne

L’incidente si è verificato intorno alle 10 all’interno di un’azienda del Beneventano, dove il 46enne stava lavorando per conto di una ditta edile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo era impegnato nella realizzazione di un muro quando la struttura avrebbe improvvisamente ceduto, travolgendolo e schiacciandolo sotto il peso del manufatto e dei detriti. Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, ma per l’operaio ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire le cause del cedimento. L’area interessata dalla tragedia è stata sottoposta a sequestro ed è stata informata l’autorità giudiziaria. Gli approfondimenti dovranno anche verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali responsabilità.

Lutto nel Vallo di Diano

La vittima, indicata dalle prime fonti con le iniziali A.S., era originaria di Montesano sulla Marcellana. La notizia della tragedia ha raggiunto rapidamente il Vallo di Diano, dove la morte del 46enne ha suscitato profondo sgomento. Quella avvenuta ad Apollosa è l’ennesima tragedia che riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. Saranno ora gli accertamenti degli inquirenti a chiarire nel dettaglio cosa sia accaduto nei momenti che hanno preceduto il crollo. Si riaccendono i riflettori sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. Quella di oggi è la 60esima vittima sul lavoro in Campania dall’inizio dell’anno dopo il caso di Salvatore Calignano, morto dopo un infortunio a Caivano.