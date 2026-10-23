Proteste tir al Sud, abbiamo perso ma possiamo ancora vincere

Abbiamo perso perché i blocchi sono stati rimossi senza grossi risultati. Abbiamo perso perché ancora una volta le proteste del Sud sono state raccontate come proteste di camorra. Abbiamo perso perché hanno dipinto i camionisti come violenti, quando c’era un popolo ad acclamarli.

Abbiamo perso perché hanno provato a strumentalizzare la protesta e a ridurla a una manifestazione contro il governo Meloni. Era molto di più: era il grido di un popolo contro il carovita contro una società ingiusta. Dove i ricchi sono sempre più ricchi e tutti gli altri poveri.

Abbiamo perso perché la protesta è finita nelle mani di chi alimenta fake news e disinformazione. Abbiamo perso quando facciamo passare l’idea che il problema è l’Europa che aiuta l’Ucraina, invece di prendercela con Putin, che quella guerra l’ha scatenata e non la vuole far finire.

Abbiamo perso quando non diciamo con chiarezza che Trump e le sue politiche scellerate pesano sul caro energia e ci colpiscono ogni volta che facciamo benzina o paghiamo una bolletta. Abbiamo perso quando trattiamo l’Europa come un nemico, invece di usarla per imporre regole a chi mette il profitto davanti alle persone. Abbiamo perso, ma possiamo ancora vincere, perché in questi giorni è parso chiaro a tutti che, se il popolo vuole, ha il potere nelle sue mani.

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