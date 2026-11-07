Un maxi sequestro di droga è stato compiuto dai Carabinieri a Napoli, nel cuore di Scampia, proprio nella zona delle Vele. Ottantaquattro chili di cocaina pura sono stati scoperti nel cofano di un’auto rubata. Un carico dal valore ingente: sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato tra i 20 e i 30 milioni di euro. Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio.

Scampia, colpo alla criminalità: sequestrati 84 chili di cocaina

in un’auto rubata

I militari della stazione locale hanno notato un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in modo sospetto. Dagli accertamenti immediati è emerso che la vettura era stata rubata lo scorso 17 ottobre nella zona di Capodimonte.

All’interno c’erano due grandi borsoni contenenti ben 71 panetti di cocaina, accuratamente pressati e confezionati sottovuoto, per un peso complessivo che sfiora gli 85 chili. Secondo le prime ipotesi investigative, l’auto veniva probabilmente usata come “deposito temporaneo”: la droga sarebbe stata lasciata lì da un corriere, in attesa di essere trasferita nei covi della zona e immessa nelle piazze di spaccio della periferia nord. Un colpo durissimo per la criminalità organizzata locale.

Le indagini dei Carabinieri della locale Compagnia adesso proseguono senza sosta per risalire all’intera rete di distribuzione e all’identità di promotori e destinatari del maxi-carico di droga destinato alle piazze di spaccio locali.

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