Kimi Antonelli, dalla pista di go-kart di Sarno alla Formula 1: qui correva già a 8 anni

Dalle curve del kartodromo di Sarno ai riflettori della Formula 1. C’è anche un pezzo di provincia di Salerno nella storia sportiva di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano della Mercedes. Il legame risale a quando aveva appena otto anni: tra i circuiti sui quali cominciò a misurarsi con il kart c’era infatti il Circuito Internazionale Napoli di Sarno, uno degli impianti più conosciuti nel panorama del karting internazionale.

Kimi Antonelli e Sarno: le prime gare a otto anni

Prima delle monoposto e dell’approdo al massimo campionato automobilistico, Antonelli ha costruito la propria esperienza nel karting. Il circuito di Sarno, pur portando il nome di Napoli, si trova in provincia di Salerno ed è da anni un punto di riferimento per le competizioni giovanili e internazionali. È qui che il talento bolognese ha corso da bambino, confrontandosi con piloti provenienti da diversi Paesi e imparando a gestire gare, sorpassi e pressione agonistica.

Il rapporto con la pista campana non è quello di un pilota nato o cresciuto a Sarno: Antonelli è bolognese. Ma il kartodromo salernitano è stato uno dei luoghi della sua formazione, una tappa importante nel percorso che lo ha portato fino alla Formula 1.

Dal karting alla Mercedes: un percorso rapidissimo

Il nome di Antonelli è diventato noto ben prima del debutto nella categoria regina. Dopo le esperienze e i successi sui kart, è passato alle monoposto, mettendosi in evidenza nelle categorie propedeutiche e entrando nel programma giovani della Mercedes. La crescita nelle formule minori gli ha aperto la strada alla Formula 1, dove si è trovato a competere con i migliori piloti del mondo.

La sua affermazione ai vertici del motorsport riaccende l’attenzione sulle piste che ospitano le prime sfide dei campioni. Sarno rappresenta proprio questo anello della catena: una struttura nella quale i bambini che sognano le grandi corse affrontano competizioni vere, imparando il mestiere molto prima di salire su una monoposto.

Perché il Circuito Internazionale Napoli è importante per i giovani piloti

Il karting è considerato una delle principali scuole per chi punta all’automobilismo professionistico. Le gare obbligano a sviluppare precisione, sensibilità nella guida e capacità di adattarsi rapidamente agli avversari. Circuiti di richiamo internazionale come quello di Sarno consentono ai giovani talenti di confrontarsi con un livello agonistico elevato già in tenera età.

La storia di Antonelli dimostra quanto le realtà sportive della Campania possano entrare, anche lontano dai riflettori, nel percorso dei protagonisti dello sport mondiale. Dalle prime gare a otto anni alle sfide in Formula 1, la pista di Sarno resta una delle tappe da ricordare nella sua crescita sportiva.