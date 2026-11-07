Un appello affidato ai social per rintracciare l’automobilista che avrebbe investito suo figlio all’uscita da scuola, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. È quanto sta chiedendo una madre, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda attraverso un post su Facebook, per raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Sant’Antimo, ragazzo investito fuori da scuola: la mamma lancia un appello sui social

L’episodio, secondo quanto raccontato dalla donna, si sarebbe verificato venerdì 6 novembre 2026, all’uscita dall’istituto Don Milani. Il figlio sarebbe stato investito da un’automobile mentre si trovava all’esterno della scuola. Stando alla denuncia social della madre, il conducente avrebbe proseguito la propria marcia senza scendere dal veicolo, verificare le condizioni del ragazzo o fermarsi per prestare assistenza.

Un dettaglio potrebbe rivelarsi importante: secondo quanto riferito nel post, l’automobile avrebbe riportato un segno o un danno visibile soltanto su una parte della targa.

La foto del figlio ferito e l’appello alla città

A corredo del messaggio, la donna ha pubblicato una fotografia delle gambe del figlio, entrambe fasciate, per mostrare le conseguenze dell’incidente. La speranza è che qualcuno possa aver visto qualcosa, ricordare il passaggio dell’auto o disporre di immagini registrate.