Ancora malviventi in azione a ridosso delle festività natalizie. Questa volta una banda di ladri ha preso di mira una nota gioielleria, “Le Gioie”, di corso Unione Sovietica a Sant’Antimo, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. In cinque, secondo una prima ricostruzione, hanno divelto la saracinesca con un flex per poi sfondare l’ingresso con un’auto risultata poi rubata.

Sant’Antimo, furto con spaccata in gioielleria: bottino da decine di migliaia di euro

Una volta all’interno, la gang ha fatto razzia di preziosi. Il frastuono non ha lasciati indifferenti i residenti che, in attesa delle forze dell’ordine, hanno tentato di ostacolare la fuga della banda con un lancio di oggetti dai balconi. I malviventi, però, sono riusciti a fuggire ugualmente.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Potrebbero tornare utili le immagini di videosorveglianza della zona e del locale commerciale. Del caso si è occupato anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha mostrato vicinanza alla vittima e ha lanciato l’ennesimo appello alle forze dell’ordine per intensificare i controlli e i servizi di pattugliamento della zona.