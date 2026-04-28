Aversa, banda della spaccata in azione in via Magenta: sfondata vetrina della gioielleria Grammatica

Non si arresta l’escalation di furti ad Aversa. Nella notte, nel mirino dei ladri è finita la gioielleria “Grammatica”, situata tra via Magenta e via Orabona, in pieno centro. Secondo quanto si apprende, ad agire sarebbe stato un gruppo nutrito di malviventi che, a bordo di più mezzi, ha raggiunto il negozio intorno alle 4. Utilizzando un furgone bianco come ariete, i banditi hanno sfondato una delle vetrine dell’attività commerciale, assestando più colpi e provocando ingenti danni.

A causa del sistema di allarme e della resistenza della vetrina, i ladri non sono riusciti a trafugare i gioielli custoditi all’interno del negozio né a sdradicare la cassa. L’azione è stata inoltre interrotta dall’arrivo della vigilanza privata e delle forze dell’ordine, circostanza che avrebbe indotto i malviventi a desistere e a darsi alla fuga. Subito dopo il raid, infatti, i banditi hanno abbandonato il furgone — lasciato ancora in moto — e sono scappati a bordo di altri veicoli, tra cui anche un’Alfa Romeo Giulietta.

Il furgone bianco è stato successivamente rimosso da un carroattrezzi e posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, ai quali sono affidate le indagini, con il supporto della Scientifica per i rilievi del caso. Fondamentali per le indagini potranno rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.