Furto a Mugnano nella notte: colpita la Mediterranea Pesca: il titolare: "Bottino di poche migliaia di euro"

Furto nella notte ai danni della Mediterranea Pesca, nota azienda ittica con sede a Mugnano. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, dopo aver raccolto le dichiarazioni del titolare, il danno economico non sarebbe ingente, a differenza di quanto riportato inizialmente da alcune testate. I malviventi sono riusciti a introdursi all’interno della struttura e a portare via alcuni preziosi, per un valore complessivo di poche migliaia di euro.

Indagini dei carabinieri di Marano e Mugnano

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Mugnano, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per capire come i ladri siano riusciti ad accedere ai locali e se vi siano elementi utili, come immagini di videosorveglianza, per risalire ai responsabili.

Furto alla Mediterranea Pesca: cosa è stato rubato

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero sottratto gioielli custoditi all’interno dell’azienda, senza causare un danno economico rilevante. Non si esclude alcuna pista, mentre proseguono gli accertamenti per individuare gli autori del colpo.