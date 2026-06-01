San Giorgio a Cremano, più di un chilo di droga sotto al letto: arrestata una 49enne

Operazione dei carabinieri a San Giorgio a Cremano, dove una donna di 49 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’intervento è scattato dopo una serie di accertamenti condotti dai militari della locale stazione, insospettiti dal frequente movimento di persone nei pressi di un appartamento situato in via Cupa Rubinacci. Dopo aver raccolto elementi utili all’indagine, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione.

San Giorgio a Cremano, scoperta base dello spaccio: arrestata una 49enne

Una volta sul posto, i militari sono stati accolti dalla proprietaria dell’appartamento, Flora Silvestrino, che è stata sottoposta ai controlli di rito. Durante l’ispezione dell’immobile, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sulla camera da letto, dove sotto il letto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga nascosto. Il bilancio del sequestro parla di circa 1 chilo e 256 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti, oltre a 91 grammi di cocaina custoditi in due confezioni sottovuoto.

Le verifiche hanno inoltre portato al ritrovamento di materiale destinato al confezionamento delle dosi, una somma in contanti pari a 30 euro e un quaderno contenente annotazioni ritenute riconducibili all’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri. Al termine delle procedure, la 49enne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.