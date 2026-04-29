Tentato furto in gioielleria ad. Aversa, indagini in corso per risalire alla banda

Aversa. Proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Aversa per fare piena luce sul tentato furto alla gioielleria Grammatica in via Magenta. Secondo una prima ricostruzione, ad agire, martedì poco prima dell’alba, sarebbe stato un gruppo nutrito di malviventi: almeno cinque di loro avrebbero materialmente tentato l’accesso all’attività dopo aver sfondato la vetrina con un veicolo-ariete, ma il commando nel complesso potrebbe essere stato composto da sette persone.

Il colpo è però sfumato. Decisivi la resistenza del vetro antiproiettile e il sistema di allarme del negozio. La banda si sarebbe data alla fuga a bordo di un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, abbandonando sul posto il furgone bianco utilizzato per l’assalto, lasciato ancora in moto e poi posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la vigilanza privata: i poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili. L’episodio si inserisce in una lunga scia di raid e furti – ai danni di auto e attività commerciali – che da settimane sta colpendo la città normanna. Tra i commercianti cresce la preoccupazione, così come la paura per quanto sta accadendo sul territorio.

Il sindaco chiede un vertice in Prefettura

Proprio ieri mattina il sindaco Matacena ha inviato alla Prefettura una richiesta urgente di convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e fronteggiare l’escalation di episodi criminosi in città.

Il servizio