Giallo ad Aversa, uomo precipita da un palazzo di via Di Giacomo: indagini in corso

È giallo ad Aversa, dove da ore si rincorrono voci e ipotesi ancora tutte da verificare su quanto avvenuto in un palazzo di via Salvatore Di Giacomo. Secondo le prime indiscrezioni, una persona sarebbe precipitata dal secondo piano di un edificio. C’è chi parla di un presunto tentativo di furto finito male, con un uomo che durante la fuga sarebbe caduto nel vuoto, e chi invece ipotizza un gesto volontario.

Secondo quest’ultima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza superiore rispetto al secondo piano, forse dal tetto dello stabile. Al momento, però, nessuna delle versioni emerse trova conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Gli accertamenti sono affidati al Commissariato di Aversa, impegnato a fare piena luce sull’episodio e a ricostruirne l’esatta dinamica. La persona coinvolta sarebbe stata trasferita in un ospedale napoletano, mentre restano ancora molti gli interrogativi senza risposta. L’episodio riaccende intanto il dibattito sulla sicurezza in città, tema al centro dell’attenzione da settimane dopo i numerosi furti denunciati in diverse zone di Aversa.