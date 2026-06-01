Napoli, controlli nel centro storico: due arresti e otto denunce

Operazione straordinaria dei carabinieri nel centro storico di Napoli, dove sono stati intensificati i controlli sul territorio con il supporto della Polizia Municipale e del personale dell’Asl. Nel corso delle verifiche sono finite in manette due persone.

Napoli, controlli nel centro storico: due arresti

Il primo arresto ha riguardato un 37enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio. Il secondo arrestato è un 38enne sorpreso mentre stava smontando e rubando componenti da un’auto parcheggiata. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per aver violato le disposizioni di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Napoli.

Le denunce

L’attività dei militari ha portato anche alla denuncia di otto persone. Tra queste, un uomo fermato alla guida di uno scooter senza patente che, durante il controllo, avrebbe insultato e minacciato i carabinieri tentando di allontanarsi. Altre quattro persone sono state segnalate perché sorprese nuovamente alla guida senza patente nonostante precedenti contestazioni negli ultimi due anni. Denunciato anche un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, accusato di evasione, mentre due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per l’attività di parcheggiatore abusivo.

I controlli hanno interessato anche alcune attività commerciali di via San Sebastiano. In un ristorante gli ispettori hanno rilevato sei irregolarità che hanno comportato sanzioni per circa 3mila euro. Analoga sorte per un bar della stessa strada, dove sono state accertate quattro violazioni amministrative, con multe complessive di circa 3mila euro. L’operazione rientra nelle attività di monitoraggio e contrasto all’illegalità predisposte dalle forze dell’ordine nel cuore della città.