A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 28enne del posto.

La vittima è la nonna dell’arrestato. Lui abita a casa dell’anziana. Lo scorso 24 maggio la 73enne lo aveva denunciato.

Pozzuoli, picchia la nonna in stato di ubriachezza: arrestato 28enne

Aggressioni fisiche e verbali avevano spinto la vittima a denunciare il proprio nipote spesso violento e ubriaco. Il codice rosso viene attivato ma durante la notte una signora citofona alla caserma dei Carabinieri di Pozzuoli. È la madre del 28enne, piange disparata.

Suo figlio ha picchiato la nonna. La vittima è a casa ed è a terra. L’uomo aveva mantenuto la promessa fatta sulla storia social. È tornato a casa ed ha aggredito sua nonna. I militari raggiungono l’abitazione della 73enne e contattano il 118. Il 28enne è lì e viene arrestato. La vittima è stata trasferita in ospedale, per lei una prognosi di 30 giorni. Il 28enne è in carcere.