Tragico incidente stradale questa mattina, venerdì 20 novembre, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Un uomo ha perso la vita in uno scontro frontale tra un camion e una Ford Fiesta avvenuto in via Pomigliano. La vittima è Orlando Ruggiero, nato nel 1970, che si trovava alla guida dell’automobile.

Sant’Anastasia, scontro tra camion e auto in via Pomigliano: morto Orlando Ruggiero

Intorno alle 6:15 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Pomigliano dopo la segnalazione del grave incidente. Poco prima, per ragioni ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante e la Ford Fiesta si erano scontrati frontalmente. L’impatto è stato fatale per il conducente della vettura: Orlando Ruggiero è deceduto sul posto.

Indagini sulla dinamica dell’incidente mortale

Sono in corso gli accertamenti dei militari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato all’incidente. Al momento non sono stati comunicati elementi che consentano di attribuire responsabilità. La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nel territorio vesuviano. Teleclubitalia aveva raccontato in passato un altro grave incidente avvenuto a Sant’Anastasia, che aveva coinvolto due ragazze in scooter: un episodio distinto da quello di questa mattina.