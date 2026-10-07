Nicola Esposito muore a 19 anni: schianto sulla Telesina, gravi due amici

Si chiamava Nicola Esposito e aveva appena 19 anni il giovane di Sant’Anastasia morto nel grave incidente stradale avvenuto all’alba di martedì 6 ottobre lungo la Statale 372 Telesina, nel territorio di Pietravairano, in provincia di Caserta. Nel sinistro sono rimasti feriti gravemente anche due giovani che viaggiavano con lui.

Incidente sulla Telesina, muore Nicola Esposito a 19 anni

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nello schianto sono rimasti coinvolti due autoveicoli e un mezzo pesante. L’utilitaria sulla quale si trovava il 19enne avrebbe avuto un violento impatto con un autoarticolato.

La vettura è rimasta pesantemente danneggiata e per Nicola non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che hanno lavorato per liberare dalle lamiere una delle persone rimaste incastrate, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

Due amici feriti gravemente

Gli altri due giovani che viaggiavano con Nicola sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Le loro condizioni sono state descritte come gravi. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno avuto ripercussioni anche sulla circolazione lungo la Telesina, con il traffico temporaneamente regolato nel tratto interessato dall’incidente.

Indagini sulla dinamica, dolore a Sant’Anastasia

I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello schianto. Al momento, dunque, ogni ipotesi sulle responsabilità resta oggetto di accertamento. La notizia della morte del 19enne ha suscitato profondo dolore a Sant’Anastasia, dove Nicola viveva. Una tragedia che ha colpito la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità.