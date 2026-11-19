Colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter hanno sparato nei pressi di una palazzina in via Jan Palack, settore 3, edificio 2, per poi allontanarsi. Non risultano persone ferite e, almeno al momento, non sono stati segnalati danni.

Spari nella notte a Pomigliano, scooter davanti alla palazzina

Secondo le prime informazioni diffuse dai Carabinieri, l’episodio è avvenuto durante la notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre. Gli autori, al momento non identificati, si trovavano in scooter quando hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze dell’edificio di via Jan Palack. La comunicazione non specifica quanti proiettili siano stati sparati, se ci fosse un bersaglio preciso né quale direzione abbiano preso i responsabili dopo l’episodio. Non sono state segnalate persone colpite e non risultano danni alle abitazioni o ai veicoli.

Indagini dei Carabinieri di Castello di Cisterna e Pomigliano

Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e i militari della Stazione di Pomigliano d’Arco. I rilievi sono affidati al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnato negli accertamenti per ricostruire la dinamica della sparatoria. Restano da chiarire il movente e l’eventuale destinatario dei colpi. Allo stato delle informazioni disponibili, non è possibile attribuire l’episodio a una specifica matrice criminale né parlare di un’azione intimidatoria accertata.

Altri precedenti di spari a Pomigliano

La città è stata interessata in passato da altri episodi con armi da fuoco. Nel maggio 2024 Teleclubitalia aveva raccontato un raid contro un’abitazione con tre automobili colpite. Si tratta di un fatto distinto, per il quale non emergono collegamenti con quanto avvenuto questa notte in via Jan Palack. Le indagini proseguono per individuare chi abbia sparato e ricostruire quanto accaduto.