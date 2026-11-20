Avrebbe colpito il padre con un pugno dopo che l’uomo si era rifiutato di dargli soldi per acquistare droga. È accaduto a Frattamaggiore, dove i Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno arrestato un 31enne con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. L’arresto è avvenuto durante una serata di controlli che ha interessato anche Grumo Nevano.

Frattamaggiore, pugno al padre dopo il rifiuto di consegnargli denaro

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 31enne avrebbe chiesto ancora una volta denaro al genitore per comprare sostanze stupefacenti. Al rifiuto del padre, lo avrebbe aggredito colpendolo con un pugno. I Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, che è stato successivamente trasferito in carcere. L’anziano genitore, secondo le prime informazioni, se la caverà con qualche giorno di guarigione. Le contestazioni dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

Grumo Nevano, 18enne di Giugliano trovato con droga e tirapugni

I controlli sono proseguiti a Grumo Nevano. In via Verdi i Carabinieri hanno fermato un 18enne residente a Giugliano in Campania, trovato in possesso di hashish, marijuana, denaro contante di provenienza da chiarire e un tirapugni metallico. Il giovane è stato denunciato. Nel corso delle verifiche complessive, inoltre, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti.

Sequestrati mille euro falsi, dodici multe per oltre 17mila euro

Il bilancio della serata comprende anche il sequestro di 1.000 euro in banconote contraffatte: cinquanta tagli da venti euro rinvenuti durante i controlli. Il comunicato dei Carabinieri non precisa a quale dei singoli interventi sia collegato il ritrovamento. Numerose le violazioni del Codice della strada accertate dai militari: 12 sanzioni per un importo complessivo superiore a 17mila euro.

L’operazione si inserisce nei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma nell’area a nord di Napoli. Nei mesi scorsi Teleclubitalia aveva già raccontato altri controlli dei Carabinieri a Frattamaggiore con denunce e sequestri, un intervento distinto da quello odierno.