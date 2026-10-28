Castellammare, muore a 16 anni nello scontro tra due scooter: tragedia mentre andava a scuola

Un ragazzo di appena 16 anni, Emanuele Cannavale, è morto questa mattina, mercoledì 28 ottobre, in un incidente stradale a Castellammare di Stabia. La tragedia si è verificata in viale Puglia, dove due scooter si sono scontrati mentre procedevano, secondo le prime informazioni, nella stessa direzione. Il giovane sarebbe stato diretto a scuola.

Incidente mortale in viale Puglia: muore Emanuele Cannavale

La collisione è avvenuta nelle prime ore della mattinata. Per cause ancora da chiarire, i due ciclomotori sono entrati in contatto. L’impatto è stato fatale per il sedicenne: nonostante l’arrivo dei soccorsi, per Emanuele Cannavale non c’è stato nulla da fare. Le prime ricostruzioni riferiscono che entrambi i mezzi procedessero nello stesso senso di marcia. Resta però da accertare la sequenza esatta dell’incidente e se vi siano state manovre che abbiano contribuito allo scontro.

Indagini della polizia sulla dinamica dello scontro

In viale Puglia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire le responsabilità e la dinamica del sinistro.

La morte del sedicenne riporta l’attenzione sulla sicurezza dei ragazzi in scooter: poche settimane fa un altro giovane aveva perso la vita in un incidente in scooter a Sant’Agnello, in un episodio distinto. La notizia della morte del ragazzo ha colpito profondamente la comunità stabiese, in particolare l’ambiente scolastico che il giovane si stava preparando a raggiungere.