Una redazione televisiva che diventa galleria d’arte contemporanea. Teleclub ha inaugurato ufficialmente “Visioni”, un progetto innovativo capace di mettere in dialogo il mondo dell’informazione con quello dell’arte, trasformando gli spazi di un’emittente televisiva in un luogo di incontro, creatività e sperimentazione.

Giugliano, Teleclub inaugura “Visioni”: l’arte contemporanea internazionale per la prima volta in una redazione televisiva

Un’iniziativa originale nel panorama culturale e dell’informazione, che punta a superare i confini tradizionali delle gallerie d’arte, portando opere e artisti di rilievo internazionale direttamente all’interno di una redazione giornalistica.

A segnare l’apertura ufficiale è stata la mostra dedicata a Sarenco, tra i maggiori protagonisti della poesia visiva e della neoavanguardia internazionale. Un artista che ha rivoluzionato il rapporto tra parole e immagini, attraversando poesia, fotografia, performance e cinema, con una ricerca caratterizzata da ironia, provocazione e sperimentazione.

La dimensione internazionale dell’esposizione emerge dal prestigioso percorso di Sarenco, presente in importanti manifestazioni artistiche come la Biennale di Venezia e Documenta a Kassel, oltre che nel panorama di istituzioni museali di livello mondiale.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione dell’ammiraglio Giosuè Allegrini, storico dell’arte e profondo conoscitore dell’opera di Sarenco, e del gallerista Franco Riccardo, curatore dell’esposizione e promotore del progetto insieme al direttore Giovanni Francesco Russo. A moderare l’incontro il giornalista e poeta Marco Aragno, che ha accompagnato il confronto tra arte, poesia e comunicazione.

I partner dell’iniziativa

A caratterizzare l’iniziativa anche la preziosa collaborazione della dirigente scolastica, dei docenti e degli studenti dell’Istituto Minzoni di Giugliano e Qualiano, che hanno curato con professionalità l’accoglienza degli ospiti e il momento conviviale dell’inaugurazione, arricchito dalle specialità del Panificio Petrone e da una selezione di Vini Palma.

Perchè nasce “Visioni”

La nascita di “Visioni” rappresenta il consolidamento di un percorso culturale già avviato negli ultimi due anni, durante i quali Teleclub Italia ha ospitato esposizioni e incontri con artisti. Nel corso dell’inaugurazione è stato presentato anche “Incontri Visivi”, il catalogo che documenta le quattro mostre precedentemente realizzate e fissa nella memoria i momenti condivisi negli spazi della redazione tra arte e connessioni.

La nuova galleria, ospitata al sesto piano di Palazzo Russo, in via Aniello Palumbo a Giugliano, si propone come uno spazio aperto al territorio, agli appassionati e a quanti desiderano avvicinarsi all’arte contemporanea.

La vera novità è proprio questa: portare una mostra di respiro internazionale nel cuore di una redazione televisiva, trasformando un luogo quotidianamente dedicato alle notizie in un laboratorio permanente di cultura e creatività. Con “Visioni”, Teleclub amplia così la propria missione, affiancando al racconto dell’attualità un nuovo modo di guardare e interpretare il mondo attraverso l’arte.

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