Due 16enni ferite di cui una grave in codice rosso. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto domenica 23 marzo a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Sant’Anastasia, 16enni in scooter fanno incidente: grave una delle due

Da una prima ricostruzione operata sul posto, le due minorenni si trovavano in sella a uno scooter e stavano percorrendo via dei Romani quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote; le due ragazze sono cadute violentemente sull’asfalto.

Non sembrano coinvolte altri mezzi e si tratterebbe di un incidente autonoma. Le due 16enni sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate nel più vicino ospedale: una delle ragazze ha riportato contusioni al naso, mentre sono più gravi le condizioni della seconda ragazza, che è stata ricoverata in codice rosso in quanto ha riportato contusioni multiple al corpo e la lacerazione del fegato.