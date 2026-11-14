Sant’Anastasia, 86enne cade in casa e resta a terra per ore: salvata dai Carabinieri

Ore di paura per un’anziana di 86 anni, rimasta a terra nella cucina della propria abitazione dopo una caduta accidentale. La donna, di nome Rosa, non riusciva più a rialzarsi e ha vissuto momenti di grande difficoltà prima dell’arrivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, protagonisti di un intervento che ha consentito di prestarle soccorso.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Provvidenziale la telefonata al 112, grazie alla quale è stato possibile attivare le ricerche e raggiungere l’anziana.

Sant’Anastasia, anziana cade in cucina e chiama il 112

Tutto è cominciato quando Rosa, dopo essere caduta accidentalmente nella cucina della propria abitazione, si è ritrovata impossibilitata a rialzarsi.

La donna, che presenta già difficoltà motorie e si sposta in casa con l’aiuto di un deambulatore, è riuscita fortunatamente a contattare il numero unico di emergenza 112.

Durante la telefonata ha raccontato quanto accaduto, spiegando di essere bloccata sul pavimento e di non riuscire a chiedere aiuto ai propri familiari, dei quali non ricordava i numeri telefonici.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri.

I Carabinieri cercano l’abitazione: l’86enne non ricordava il numero civico

Una volta raggiunta la zona indicata, i militari si sono trovati davanti a una difficoltà imprevista. L’anziana ricordava l’indirizzo della propria abitazione, ma non il numero civico. Una circostanza che ha reso più complicata l’individuazione dell’appartamento.

I Carabinieri hanno quindi iniziato a controllare diversi edifici, cercando di capire da dove provenissero le richieste di aiuto. Dopo numerosi tentativi, i militari sono riusciti a individuare l’immobile dal quale si sentivano chiaramente i lamenti della donna. C’era però un altro ostacolo: porte e finestre dell’abitazione erano tutte chiuse.

Porta blindata aperta con una lastra radiografica: il soccorso

Vista l’urgenza della situazione, i Carabinieri hanno deciso di intervenire utilizzando una soluzione tanto semplice quanto ingegnosa. Servendosi di una vecchia lastra radiografica, sono riusciti ad aprire la porta blindata dell’appartamento senza provocare danni.

Una volta entrati, hanno trovato Rosa distesa sul pavimento della cucina, visibilmente provata dopo essere rimasta a terra per diverse ore. Attorno a lei c’erano frammenti di piatti rotti e cibo sparso, segni della caduta avvenuta poco prima. I militari hanno immediatamente prestato assistenza alla donna, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

L’arrivo del 118 e l’abbraccio con i familiari

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 di Pollena Trocchia, che ha prestato le prime cure all’86enne e verificato le sue condizioni.

Poco dopo sono arrivati anche il figlio e il nipote, ai quali l’anziana è stata affidata. Superati i momenti di paura, Rosa ha voluto ringraziare personalmente i Carabinieri per averla raggiunta e aiutata quando non riusciva più a muoversi.