«Ti uccido, sei una morta che cammina». È una delle ultime minacce che, secondo la denuncia, un uomo di 44 anni avrebbe rivolto alla moglie, una 46enne che ora vive in provincia di Napoli. Dopo mesi di presunte intimidazioni e aggressioni, i Carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato il marito, accusato di atti persecutori. L’uomo è stato individuato nei pressi dell’abitazione della donna e trasferito in carcere, in attesa di giudizio.

Le minacce alla moglie e l’aggressione sul posto di lavoro

La vicenda, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe iniziata quando la famiglia viveva in Emilia, dove l’uomo risiedeva ancora prima dell’arresto. La donna avrebbe subito per mesi comportamenti legati alla gelosia del coniuge, sfociati in minacce e violenze. In un’occasione il 44enne l’avrebbe raggiunta nell’albergo in cui lavorava come addetta alle pulizie e presa a schiaffi perché non aveva risposto al telefono. Un episodio raccontato ai Carabinieri dalla 46enne, che successivamente si è trasferita in Campania.

«Ti uccido»: i messaggi e la paura dopo il trasferimento a Pozzuoli

Nemmeno la distanza, secondo la ricostruzione dell’Arma, avrebbe fermato le condotte persecutorie: le minacce sarebbero proseguite attraverso telefonate e messaggi WhatsApp. Le ultime comunicazioni, ricevute nelle ore precedenti all’arresto, avrebbero assunto toni ancora più allarmanti.

«Ti uccido, sei una morta che cammina», avrebbe detto l’uomo, annunciando anche che sarebbe arrivato in città per mettere in atto la minaccia. La 46enne si è rivolta alla stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, dove ha riferito quanto stava accadendo.

Arrestato in flagranza differita: trovato vicino casa della donna

Raccolta la testimonianza e valutati gli elementi disponibili, i militari sono intervenuti. Il 44enne è stato rintracciato poco distante dall’abitazione della moglie e arrestato in flagranza differita, secondo quanto comunicato dai Carabinieri. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà rispondere dell’ipotesi di atti persecutori. La ricostruzione dei fatti e le accuse restano sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Non è il primo episodio di violenza domestica raccontato nell’area flegrea: nelle scorse settimane Teleclubitalia aveva riportato l’arresto a Quarto di un uomo accusato di aver aggredito l’ex moglie davanti ai figli, vicenda distinta da quella di Pozzuoli.